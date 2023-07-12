حكم مصري يدير قمة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين طاقم تحكيم محلي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، غدا الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تم اختيار طاقم تحكيم محلي يقوده محمود البنا حكم ساحة.

وأوضح البيان «يعاون محمود البنا كل من محمود أبوالرجال وسامي هلهل كمساعدين ومحمود ناجي حكم رابع».

وأضاف «سيكون أحمد الغندور حكم تقنيه الفيديو ويعاونه أحمد حسام».

يذكر أن الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري هذا الموسم للمرة الـ43 في تاريخه، وذلك قبل خوض مبارياته الخمس المتبقية في البطولة خلال الموسم الحالي.

ويتربع الأهلي، الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا باللقب، على قمة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 32 لقاء، وبقى له مباراتان فقط خلال الموسم الحالي.

في المقابل، يتواجد الزمالك، الفائز بالبطولة في الموسمين الماضين، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.