الدحيل يجدد عقد الأرجنتيني كريسبو "بطل ثلاثية قطر"

أعلن نادي الدحيل بطل الدوري القطري لكرة القدم، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو لموسم آخر.

وقال النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإدارة قررت تجديد تعاقدها مع كريسبو لموسم آخر "بعد النجاحات التي حققها مع الفريق في الموسم الماضي وتتويجه بثلاثية الدوري، كأس قطر وكأس أريدُ، والوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا".

وأضاف النادي في بيانه أن "التجديد يأتي في إطار سعي إدارة النادي لتهيئة الأجواء وتوفير الاستقرار للفريق الأول الذي بدأ تحضيراته للموسم الكروي الجديد".

وكان الدحيل قد تعاقد مع نجم كرة القدم الأرجنتينية سابقاً في مارس من العام الماضي، لقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو.

وحجز النادي الحديث العهد في كرة القدم القطرية (تأسس باسم لخويا عام 2009 قبل أن يتغير إسمه إلى الدحيل في 2016) لنفسه مكاناً بسرعة قياسية في منصات التتويج إذ حصد، ثمانية ألقاب في بطولة الدوري، وأربعة في كأس أمير قطر، وثلاثة في كأس قطر.