لابورتا يكشف السبب الحقيقي وراء رفض ميسي العودة إلى برشلونة

كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، عن السبب الحقيقي، لرفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العودة إلى ناديه السابق برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وتفضيل ميسي الانتقال إلى الدوري الأميركي والتعاقد مع نادي إنتر ميامي للمواسم الثلاثة القادمة، بعد انتهاء عقد "البرغوث" مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لابورتا في حوار مع صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية: "كنا نملك اتفاقية مع رابطة الأندية الإسبانية بشأن توفير جزء من الأموال حتى نستطيع أن نسجل ميسي"، موضحاً: "قمنا بإدراج تلك الخطة في الأجندة الخاصة بنا، وبلغنا خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهذا الأمر".

وأضاف لابورتا: "أبلغنا خورخي ميسي بأن نجله يريد الابتعاد عن الضغوط العالية خلال الموسم القادم، بعد الذي تعرض له الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان"، مشيراً إلى أن ليونيل ميسي كان سيواصل اللعب تحت الضغط في برشلونة، مؤكداً تفهمه لقرار قائد المنتخب الأرجنتيني.

واختتم رئيس نادي برشلونة بقوله، أن: "النادي لن ينسى ليونيل ميسي في احتفالية الفريق بمرور 125 عاماً على تأسيس النادي".