قطر تفاجئ المكسيك بفوز نادر.. وتبلغ ربع نهائي كأس كونكاكاف الذهبية

قلب المنتخب القطري التوقعات، وحقق فوزًا ثمينًا ونادراً على المكسيك متصدرة المجموعة، بهدف نظيف مكّنه من التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم، مستفيدًا من فوز هندوراس على هايتي 2-1.

واحتل "الأدعم" وصافة المجموعة الثانية بأربع نقاط، وبفارق الأهداف عن هندوراس الثالثة، وخلف منتخب "إل تري" المتصدر بست نقاط.

وكرر "العنابي" الذي يشارك بتشكيلة شبابية مطعمة ببعض عناصر الخبرة، التأهل إلى دور الثمانية الذي بلغه في النسخة السابقة عام 2021، عندما حلّ ثالثاً بخسارته الولايات المتحدة الأميركية في نصف النهائي.

وتحدّى رجال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ظروف الغيابات الاضطرارية لبسام الرواي (تراكم الإنذارات) ويوسف عبدالرزاق (حالة طرد)، والضغط الكبير الذي مارسته الجماهير المكسيكية التي احتشدت بما يفوق الـ60 ألف متفرج في ستاد ليفايس في ولاية كاليفورنيا، مسجلاً صمودًا لافتًا أمام أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، التي يحمل لقبها ثماني مرات.

وسيواجه العنابي في ربع نهائي البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا حتى 16 يوليو، متصدّر المجموعة الثالثة، الذي سيتحدد بعد انتهاء الجولة الثالثة الثلاثاء بعد مباراتي بنما (6 نقاط) والسلفادور (نقطة)، وكوستاريكا (نقطة) ومارتينيك (3 نقاط).

"الروح القتالية"

وأهدى كيروش الفوز إلى روح المدرب القطري الراحل سعيد المسند، مستشار المنتخبات الوطنية القطرية سابقًا، معتبرًا أن "قطر استحقت الفوز بعد مباراة رائعة وصعبة قدمها اللاعبون أمام منتخب المكسيك القوي".

وعزا كيروش (70 عاماً) أسباب الفوز على المكسيك (المصنفة 14 عالميًا) إلى الروح القتالية التي تسلح بها لاعبوه، "قلت للاعبين يجب أن نركز دائمًا أمام المكسيك ونستغل الفرص".

بدوره، قال حازم شحاتة (مسجل الهدف) إن "العنابي دخل المباراة بدافع الفوز ولا شيء سواه، وقدم مباراة كبيرة استحق عليها النقاط الثلاث".

وعبّر شحاتة (25 عامًا) في تصريحات لقنوات الكاس الرياضية عن فرحته الكبيرة بتسجيله الهدف الوحيد، "كان أمرًا رائعًا أن أسجل في هذا الملعب وأمام هذا الحشد الجماهيري الكبير".

حصار مكسيكي.. واستبسال قطري

دخل كيروش المباراة بتشكيلة مختلفة قضت بإشراك مصعب خضر مكان الراوي، وحازم شحاتة بدلاً من عبد الرزاق الذي تلقى بطاقة حمراء إثر تدافع مع لاعبي هندوراس بعد نهاية المباراة الماضية.

باشر المنتخب المكسيكي المباراة بهجوم ضاغط على المرمى القطري، واستهل أوزيل هيريرا الفرص بتسديدة بين يدي الحارس مشعل برشم (15)، تبعها عرضية خطيرة شتتها طارق سلمان (24)، قبل أن ينجح العنابي في افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة منظمة قادها محمد وعد ممررًا أمامية قابلها مصعب خضر بعرضية على المسطرة ارتقى لها حازم شحاتة وأسكنها برأسه إلى يسار الحارس المخضرم غيييرمو أوتشوا (27).

وكثفت المكسيك ضغطها على مرمى برشم، شقيق بطل العالم في الوثب العالي معتز، فتوالت الفرص أولاً عبر رأسية لسانتياغو خيمينيس أبعدها الحارس (30)، تبعها إدسون ألفاريس برأسية علت العارضة بقليل (35)، قبل أن يختتم المنتخب المكسيكي فرص الشوط الأول عبر انفراد لاعب أيك أثينا اليوناني أوربيليم بينيدا، تصدى له برشم بمساندة أحمد سهيل (4+45).

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب المكسيكي حصارًا على الأدعم، لكن معظم الهجمات تكسرت أمام تألق الحارس برشم، واستبسال المدافعين، إذ توالت الفرص التي كان أبرزها انفراد خيمينيس الذي سدد كرة جانبت القائم الايمن (70)، ثم تسديدة البديل هنري مارتن داخل المنطقة خلصها طارق سلمان (84)، ورأسية ألفاريس ارتدت من القائم (86)، واخيرًا أكروباتية مارتن أيضًا بين أحضان برشم (4+90).

تأهل الولايات المتحدة وجامايكا

وفي المباراة الثانية، لم تفلح هايتي في المحافظة على هدف فرانتزدي بييرو (20) والذي كان كفيلاً بتأهلها إلى ربع النهائي، بعدما تلقت شباكها هدفين من هندوراس بتوقيع جيري بنغتسون (42) ثم خوسيه ماريو بينتو (59)، ليودع الطرفان البطولة من دورها الأول.

وضمن منتخبا الولايات المتحدة وجامايكا التأهل إلى ربع النهائي بعد اكتساحهما ترينيداد وتوباغو (6-0) بينها ثلاثية لجيزوس فيريرا، وسانت كيتس ونيفيس (5-0) تواليًا ضمن المجموعة الأولى.

وتصدرت الولايات المتحدة المجموعة بـسبع نقاط بفارق الاهداف عن جامايكا الثانية.