البرازيلي إدميلسون: الكرة العربية تواصل التطور عاماً بعد آخر

أكد غوميس موريس إدميلسون، النجم السابق في منتخب البرازيل، والمتوج مع راقصي السامبا بمجموعة من الألقاب أبرزها كأس العالم 2022 في كوريا الجنوبية واليابان، أن الكرة العربية تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، بفضل العمل الكبير الذي تقوم به مجموعة من الدول العربية.

وقال إدميلسون لـ«الإمارات اليوم»: «الكرة العربية تطورت في الفترة الأخيرة وتواصل التطور عاماً بعد آخر، والأمر لا يقتصر على بلد واحد فحسب، وإنما هناك العديد من البلدان العربية تشتغل بقوة في كرة القدم وقد طورت مستواها». وأضاف النجم البرازيلي المتوج مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006: «شاهدنا آخر نسخة من كأس العالم تنظم في بلد عربي، وكذلك تألق منتخب المغرب الذي بلغ الدور النصف النهائي وأخرج منتخبات كبيرة، منها ما كان مرشحاً للفوز باللقب، كل هذه الأمور ليست سهلة».

وواصل: «هناك نجوم كبار لعبوا في الإمارات، واليوم كذلك أسماء كبيرة تنتقل إلى السعودية، وحتى اللاعبين من البرازيل عدد منهم يجد راحته في بعض البطولات العربية، وهذا دليل على أن مستوى الممارسة تطور في هذه البلدان التي تشتغل بجد وتصرف الكثير من أجل التطور».

وعن المدرب القادم لمنتخب البرازيل، قال إدميلسون: «نبحث عن مدرب لديه مشروع رياضي كبير للتتويج بالنسخة القادمة من نهائيات كأس العالم، ومنتخبنا يعيش مرحلة انتقالية في الوقت الحالي، لهذا يجب أن تكون الخطوة القادمة صحيحة».

جدير بالذكر أن غوميس موريس إدميلسون سبق وأن دافع عن ألوان ساوباولو وبالميراس في البرازيل، وليون الفرنسي وبرشلونة وفياريال، وريال سرقسطة في الدوري الإسباني.

• «البرازيل تبحث عن مدرب لديه مشروع للتتويج بكأس العالم المقبلة».