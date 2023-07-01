إنتر ميلان يتعاقد مع المهاجم الفرنسي تورام

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، في صفقة انتقال حر من نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وذكر إنتر ميلان، وصيف دوري أبطال أوروبا :" مغامرة تورام مع إنتر ميلان بدأت رسميا".

ولم يعلن إنتر عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة، وذكرت تقارير جديدة إن اللاعب وقع على عقد مدته خمسة أعوام. وسيخلف تورام المهاجم المخضرم إدين دزيكو الذي انتقل لفريق فناربخشة التركي.

وقضى تورام (25 عاما) أربعة أعوام في مونشنجلادباخ، وسجل 34 هدفا في 111 مباراة بالدوري الألماني. وشارك للمرة الأولى مع الفريق في مباراة أمام إنتر ميلان في سان سييرو في 2020.

وولد تورام في مدينة بارما إيطاليا، حيث لعب والده ليليان، الذي توج بكأس العالم 1998 ويورو 2000.