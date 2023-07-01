«فيكتوري» يتحدى نهر ساوني

يتطلع فريق فيكتوري للزوارق السريعة «فورمولا 1» اليوم، إلى بداية جيدة في منافسات جائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم، والتي بدأت إجراءاتها، أمس، بمدينة ماكون.

ويختبر الثنائي أحمد الفهيم «قائد زورق فيكتوري 3» وزميله بالفريق المتسابق السويدي أريك ستارك «قائد زورق فيكتوري 4» للمرة الأولى مياه نهر ساوني في الشرق الفرنسي الذي يحتضن المنافسات في الكورس والمسار المعد لدوران الزوارق المشاركة والتي يصل عددها إلى 20 زورقاً تمثل 10 فرق، بينها أيضاً زوارق فريق أبوظبي حامل لقب البطولة بقيادة شون تورنتي وزورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، فيما يشارك أيضاً عبر التحدي زوارق فريق الشارقة.

ويدرك الفهيم وستارك أن المهمة في الجولة الثالثة لن تكون سهلة إذ يمثل كورس ومسار السباق تحدياً لنجمي فريق فيكتوري وأيضاً باقي المتسابقين المشاركين في البطولة العالمية حيث يعد الأصعب والأقصر طولاً على الإطلاق بسبب ظروف المكان ومجرى نهر ساوني حيث ستدور الزوارق حول كورس يبلغ طوله 1500 متر حول أربع عوامات حمراء مع انحناء ودوران حاد في العوامة الرابعة، ما يشكل تحدياً صعباً للمشاركين.

ويتطلع الثنائي اليوم إلى تسجيل بداية موفقة والحصول على مكان مميز في تصفيات سباق الزمن وذلك من أجل تسهيل المهمة في السباق الرئيس يوم غد الأحد حيث يسعى أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 إلى مواصلة تألقه اللافت في البطولة العالمية العام الجاري والمنافسة على اللقب العالمي حيث يحتل المركز الثاني قبل سباق الغد برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر مواطنه جوناس أندرسون قائد زورق السويد 14.

ووفقاً لقرار اللجنة المنظمة سيتم تطبيق نظام توزيع الزوارق في تصفيات سباق الزمن اليوم إلى مجموعتين على أن تضم كل مجموعة زورقاً واحداً من كل فريق وتتاح للزوارق فرصة التجارب ومن ثم التنافس بداية من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت فرنسا (الخامسة مساء بتوقيت الإمارات) في المرحلة الأولى لمدة 20 دقيقة لكل مجموعة على أن يصعد إلى المرحلة الثانية أفضل ستة زوارق لتحديد أفضلية المنطلقين في السباق الرئيس غداً.

من جهته، عبر مدير إدارة فريق الفيكتوري أحمد السميطي عن أمنياته للمتسابقين الفهيم وستارك والجهاز الفني للفريق بالتوفيق في أولى مراحل جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة فورمولا 1 اليوم، مؤكداً أنهما في قمة الجاهزية لخوض التحدي الأوروبي المرتقب بعد البداية الناجحة التي سجلاها في جولتي آسيا بإندونيسيا والصين.

• زوارق الإمارات جاهزة للمنافسة على صعود منصة التتويج.

• 20 زورقاً تمثل 10 فرق تتنافس على لقب السباق الرئيس غداً.