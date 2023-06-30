هدف في الدقيقة 96 يهدد بخروج منتخب قطر من كأس كونكاكاف الذهبية

عاندت لعنة اللحظات الأخيرة مجددًا المنتخب القطري، بعدما تلقى هدفًا قاتلاً فرض تعادلاً بطعم الخسارة، قبل ثوان معدودة من نهاية مباراته أمام هندوراس بهدف لمثله في ستاد "ستايت فارم" في أريزونا في ثاني جولات بطولة كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا حتى 16 يوليو المقبل.

وفي المباراة التالية، ضمنت المكسيك التأهل إلى ربع النهائي متربعة على صدارة مجموعتها، بعد فوزها على هايتي (3-1)، لكن الأخيرة باتت أقرب إلى التأهل إذ يكفيها التعادل في المباراة الأخيرة أمام هندوراس لبلوغ ربع النهائي، فيما تعقدت مهمة قطر وهندوراس، وفي رصيد كل منهما نقطة يتيمة.

وفقًا لنظام البطولة، ولحسم المنتخب المتأهل في حال التساوي بعدد النقاط، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف أولاً، ثم إلى المواجهات المباشرة.

وكان العنابي، الذي صعّب المهمة على نفسه قبل ملاقاة المكسيك أبرز المرشحين للفوز باللقب، في الجولة الأخيرة، قد تلقى خسارة قاتلة أيضًا أمام هايتي في الجولة الأولى (1-2) في استهلالية مشاركته الثانية تواليًا في البطولة التي حلّ فيها ثالثًا في نسخة 2021.

وتأتي مشاركة "الأدعم" في هذه البطولة في سياق استعداداته لتصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس آسيا التي يستضيفها ويدافع عن لقبها في الدوحة مطلع العام المقبل.

ووسط استمرار غياب هداف النسخة الماضية المعز علي، المصاب بشد عضلي، لجأ المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في مواجهة هندوراس إلى خطة مغايرة لتلك التي اعتمدها أمام هايتي، دافعًا بثلاثة لاعبين جدد، علي أسد، ومحمد وعد في خط الوسط، وتميم منصور مفتاح في خط الهجوم.

وخرق المنتخب القطري فترة جس النبض مفتتحًا التسجيل باكرًا، بعد تبادل جميل، بدأه همام الامين من الجهة اليسرى ممررًا أمامية إلى مصطفى مشعل الذي تلاعب بالمدافع راوول سانتوس قبل أن يقدم عرضية مميزة قابلها تميم منصور مفتاح برأسية محكمة سكنت شباك هندوراس (7).

ودفع هدف تميم، نجل نجم كرة القدم القطرية في سبيعينيات وثمانينيات القرن الماضي، منصور مفتاح، منتخب هندوراس إلى التحرك لإدراك التعادل، لكن المحاولات لم ترق إلى الخطورة المطلوبة، إذ تكفل الدفاع العنابي، ومن خلفه الحارس مشعل برشم، بتعطيل كل الهجمات، التي كان أبرزها عرضية من مايلور نونيس، أنقذها برشم بقدمه (17).

ودفع مدرب هندوراس دييغو فاسكيس بمعظم أوراقه المتاحة في الشوط الثاني، فكرت سبحة المحاولات الجدية على المرمى القطري، استهلها ديفرون غارسيا برأسية أبعدها برشم (55)، ثم رأسية من جيري بينغستون جانبت القائم الأيسر، لكن العنابي رد بهجمة مرتدة أثمرت توغلاً ليوسف عبد الرزاق داخل المنطقة، الذي سدد كرة أبعدها راوول سانتوس إلى ركنية (67).

وطالب المنتخب القطري بركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة على جيري بينغستون، لكن الحكم الأميركي أرماندو فيريال أمّر بإكمال اللعب (68)، لتتكثف بعدها هجمات هندوراس، وسط تألق لافت لبرشم الذي أنقذ تصويبة بعيدة لخوسيه بينتو (87) .

وحملت الثواني الاخيرة هدف تجديد الامل لهندوراس، بعد عرضية من بينتو هيأها روبيلو كاستييو برأسه إلى ألبرس إليس الذي أودعها شباك مشعل برشم (6+90).

"هفوة كلفتنا الكثير"

واكد برشم بعد المباراة إن منتخب بلاده تمنى الفوز باللقاء، لكن ذلك لم يكن ممكنًا.

قال حارس العنابي "إنه أمر محبط أن نتلقى هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لكن لدينا مدرب جديد وتشكيلة جديدة، نحن نتطور في الطريق نحو تحقيق أهدافنا المقبلة".

وعن المواجهة المقبلة للعنابي أمام المكسيك مساء الأحد بتوقيت ولاية كاليفورنيا (فجر الأثنين بتوقيت الدوحة)، أشار برشم إلى أن "المكسيك، بالتأكيد، منتخب قوي، تابعناه كيف تفوق في المباراة الأولى، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، والمدرب سيزودنا بالتعليمات المناسبة".

من ناحيته لفت عبد الله معرفي لاعب العنابي في تصريحات لقنوات الكاس الرياضية إلى أن منتخب بلاده حاول تحقيق الفوز وتعزيز الحظوظ، "جئنا إلى البطولة لتحقيق التأهل وليس للمشاركة فحسب، لكن الحكم حرمنا من ثلاث ضربات جزاء في مباراة هايتي، واليوم دفعنا ثمن هفوة كلفتنا الكثير".

بدوره أكد مدرب هندوراس الارجنتيني دييغو فاسكيس أن منتخبه سيطر على المباراة لما يقرب من 90 دقيقة، "كنا نستحق أكثر من ذلك بقليل، لكن في النهاية تمكنا من التعادل".

المكسيك إلى ربع النهائي

وفي المباراة التالية، لم تجد المكسيك صعوبة في حسم مواجهة هايتي، بعدما كشرت عن أنيابها في الشوط الثاني عبر افتتاحها التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق هنري مارتن مستغلاً عرضية أوريل أنتونا من الجهة اليمنى (46) قبل أن يضاعف مدافع هايتي ريكاردو إدي النتيجة للمكسيك بهدف في مرماه (56).

وحاولت هايتي العودة إلى المباراة بعد تقليصها الفارق إثر ركنية ارتقى لها لاعب متز الفرنسي دانلاي جان جاك وأسكنها برأسه على يمين الحارس غييرمو أوتشوا (78)، لكن أنتونا واصل اختراقاته من الجهة اليمنى، مقدمًا تمريرة حاسمة أودعها لاعب فينورد الهولندي سانتياغو خيمينيس داخل الشباك موقعًا على ثالث الأهداف المكسيكية (82).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي 8 و9 تموز/ يوليو المقبل، فيما يقام الدور نصف النهائي في 12 منه على أن تلعب المباراة النهائية في 16 تموز/ يوليو في كاليفورنيا.