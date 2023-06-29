الأهلي السعودي وتوتنهام.. انتقالات أوروبية وعربية هامة في أول أيام العيد

شهد اليوم الأول من عيد الأضحى العديد من الانتقالات سواء على المستوى المحلي أو العربي وحتى الأوروبي، لتواصل مجالس الإدارات استعداداتها للموسم المقبل، والبداية كانت من الإمارات حيث أعلن النصر الإماراتي تعاقده مع اللاعب الكولومبي كيفن أوغوديلو، قادما من الدوري الإيطالي، كما أعلن العين تعاقده مع صانع الالعاب الأورغواياني كاكو

العين قادماً من التعاون السعودي.

وعلى المستوى العربي أعلن الأهلي السعودي عن التوقيع مع الحارس السنغالي وأفضل حارس في إفريقيا، ميندي قادماً من نادي تشيلسي، كما ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي السعودي أرسل عرضاً الى برشلونة للتوقيع مع فرانك كيسي.

وجاءت أبرز الصفقات العالمية بتعاقد نادي توتنهام مع جيمس ماديسون قادماً من ليستر سيتي مقابل 40 مليون يورو، كما ذكر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر تويتر، أن نادي ويست هام وافق على عرض أرسنال بقيمة 100 مليون يورو، بجانب إضافات بقيمة 5 مليون يورو من أجل ديكلان رايس.

كما أعلن أرسنال عن التوقيع مع كاي هافرتز قادماً من نادي تشيلسي، كما اتفق نادي ليستر سيتي مع ولفز من أجل انتقال اللاعب كونر كودي إليهم مقابل 7.5 مليون يورو، وسيزيد المبلغ بقيمة مليون يورو في حال صعد ليستر إلى البريميرليغ الموسم القادم..

وفي سياق أخر ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد دخل سباق التعاقد مع موسيس كايسيدو، كما وافق بولسيتش على الانتقال إلى نادي اي سي ميلان ومتبقي الاتفاق بين الناديين، ومن جانب أخر أكد حساب الرابطة أن اللاعب تيمبر، قريب من الانتقال الى ارسنال مقابل 43.5 مليون يورو

أما بطل دوري الإنجليزي فريق مانشستر سيتي فأكد التقرير أنه يفكر في التعاقد مع لاعب سيلتا فيجو الاسباني فيجا بعد إن انسحب من سباق التوقيع مع ديكلان رايس، وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضاً رسمياً للتوقيع مع اندري اونانا قريباً