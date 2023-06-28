محمد صلاح يثير الجدل بتهنئة العيد ويُشعل جمهور الدوري السعودي

لم يكن يعلم النجم المصري محمد صلاح أن تهنئته العادية بعيد الأضحى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به ستثير الجدل بهذا الشكل خاصة من جانب جماهير الدوري السعودي والقطبين الهلال والاتحاد السعودي، حيث نشرت الجماهير مجموعة صورة كثيرة للاعب مركبة مما أثار الجدل بشكل كبير.

وكتب هداف فريق ليفربول محمد صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر": "كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا"، ونالت تغريدة صلاح تفاعلا واسعا حيث هنأه الكثير من متابعيه بمناسبة العيد، ولفت المشجعون السعوديون، الانتباه خلال تعليقهم على ما قام به صلاح.

كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 28, 2023

وقام الجمهور السعودي بتهنئته بطريقة مثيرة، وذلك عبر نشر صور غير حقيقية للنجم المصري بقميص بعض الأندية السعودية مثل الهلال والاتحاد وذلك في إشارة إلى رغبتهم في انتقال الفرعون للدوري السعودي على غرار نجوم كبار انتقلوا للعب في المملكة مؤخرا.

كل عام وانت بخير يا اسسسسطوره

على فكره لايق عليك لون كبير اسيا😉💙 pic.twitter.com/XnONBjbrd7 — Adil66 (@Adil__66) June 28, 2023

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدد فتح الباب أمام النجوم للانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

وانت بخير وياكبير

الاتحاد بأنتظارك ياهرم💛 pic.twitter.com/yerK8gyTlP — بناجمين🇵🇹 #بطل_الدوري (@_cr7ss) June 28, 2023

وأقدمت بعض الأندية السعودية على عقد صفقات ضخمة هذا الصيف، مع عدد من اللاعبين البارزين من الدوريات الأوروبية، على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي المنضمين إلى صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي روبن نيفيز إلى صفوف الهلال وغيرهم.