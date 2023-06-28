التجديد أو الرحيل.. باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي

أكدت صحيفة إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر بيع مبابي والاستفادة مادياً منه حتى لا يرحل مجاناً الصيف المقبل، ويأتي ذلك برغبة من قبل صندوق الاستثمار القطري مالك باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة "آس"، الإسبانية أن الصندوق قد حدد مبلغ 200 مليون يورو لبيع اللاعب الفرنسي لأي فريق بمن فيهم ريال مدريد، ولن يقبل بأي مبالغ أخرى أقل من ذلك.

وكان مبابي قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مجانا عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنه فاجأ الجميع في آخر لحظة، بتجديد عقده لموسمين إضافيين حتى العام 2024 مع خيار التمديد لموسم ثالث.

ولا يستبعد النادي الفرنسي أي سيناريو آخر غير بيع مبابي هذا الصيف أو رحيله مجانا عند نهاية عقده في يونيو 2024، ويطرح حل الاستمرار في المفاوضات رغم تصريح اللاعب رفضه الاستمرار في النادي الفرنسي.

وكان مبابي أكد قبل أيام في رسالة للنادي الباريسي أنه لن يفعل خيار التمديد لتظهر التكهنات بشأن مستقبله.