النصر يتعاقد مع الكولومبي كيفين أغوديلو

أنهى نادي النصر تعاقده مع المحترف الأجنبي الخامس بالفريق الكولومبي كيفين أغوديلو، (24 عاما) قادما من نادي سبيزيا الإيطالي ليكون بذلك الأجنبي الخامس في الفريق، وينهي بذلك العميد ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب ولكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الأن عن صفقة الكولومبي أغوديلو، وأيضا الوكونغولي باكامبو، هداف الدوري اليوناني.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن اللاعب الكولومبي 24 عاماَ أنتقل إلى النصر في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، وسبق أن مثل اللاعب أندية فيورنتينا، جنوى، سبيزيا، وخاض اللاعب مع فريقه الإيطالي الموسم الماضي 35 مباراة ولم يسجل أي أهداف، ويجيد اللعب في جميع مراكز الوسط، وولد كيفن اغوديلو في نوفمبر 1998 بمدينة بوغوتا الكولومبية، والتي بدأ اللعب من خلال ناديه بوغوتا اف سي موسم 2017 2018.

وارتبط اسم اللاعب أيضا بالانتقال إلى النصر السعودي الأيام الماضية، بعد أن خاض اللاعب موسم صعب مع نادي سبيتزيا حيث تمكن من البقاء في الدوري الإيطالي الممتاز بعد الهروب من مراكز الهبوط في الجولات الأخيرة، كما تواجد اللاعب في نادي جنوى الذي كان ينافس في دوري الإيطالي الدرجة الثانية في الموسم الماضي قبل أن يتمكن من حسم الصعود مباشرة للموسم المقبل من الدوري الإيطالي.