صفقة نوعية.. كوليبالي إلى الدوري السعودي

عزّز نادي الهلال السعودي صفوفه بالمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادمًا من تشلسي الانجليزي، وذلك بعد ساعات من توقيعه مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيش.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن كوليبالي "وصل (الرياض)، أجرى الفحوصات الطبية، وقّع (مع الهلال) وسيتم تقديمه في حفل لاحق في مقرّ النادي".

وكان الهلال أعلن مساء الجمعة تعاقده مع نيفيش، قائد ولفرهامبتون الإنجليزي، لثلاث سنوات مقابل صفقة مقدّرة بستين مليون دولار.

ووصل كوليبالي (32 عامًا) الى تشلسي في صيف العام 2022 من نابولي الايطالي مقابل 33 مليون جنيه استرليني بعقد لمدة أربع سنوات. لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر في الدوري الممتاز.

بدأ مسيرته الاحترافية في متز الفرنسي عام 2010 قبل أن ينتقل الى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.

انتقل بعدها الى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب الكأس السوبر الايطالية في عامه الاول وكأس ايطاليا 2020.

فرض نفسه كأحد أفضل المدافعين في "سيري أ" وتواجد في فريق الموسم 4 مرات واختير أفضل مدافع في الدوري لموسم 2018-2019.

أما على الصعيد الدولي، أحرز مع السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح بعد أن حل وصيفًا في 2019.

في مونديال قطر 2022، سجل هدف الفوز على الاكوادوار 2-1 ليؤهل بلاده الى الدور ثمن النهائي الذي خرجت منه ضد إنجلترا. كما خاض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي خرجت منها السنغال من الدور الاول.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.