غيريرو إلى بايرن ميونيخ من دورتموند بصفقة انتقال حر

انتقل المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو إلى صفوف بطل الدوري الألماني في المواسم الـ 11 الأخيرة بايرن ميونيخ قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، بحسب ما أفاد الجمعة النادي البافاري.

وانضم غيريرو (29 عاماً) إلى بايرن في عقد يمتد حتى عام 2026، بعدما أمضى 7 مواسم في دورتموند وساهم في فوزه بمسابقة الكأس المحلية مرتين.

وسيلعب بطل أوروبا مع البرتغال عام 2016 مرة جديدة تحت اشراف المدرب توماس توخل (49 عاماً) الذي تولى مهامه الفنية مع بايرن قبل مراحل قليلة من انتهاء الموسم الأخير، علماً أنه كان خلف تعاقد غيريرو مع دورتموند خلال الحقبة التي أشرف فيها عليه (2015-2017).

وقال غيريرو في بيان "عندما جاءت المكالمة من بايرن ميونيخ، اتخذت قراري بسرعة. إنه لشرف لي أن ألعب لهذا النادي الكبير وأنا أقدر حقاً توماس توخل من الوقت الذي أمضيناه معاً في دورتموند".

وأضاف "أنا لاعب أحب دائماً الاستحواذ على الكرة، يتعلق الأمر بالسيطرة على المباراة وأريد صنع الفرص. سأفعل كل شيء للفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. هذه هي فلسفة بايرن ميونيخ".

وساهم غيريرو الذي بإمكانه أن يلعب في الدفاع والوسط في 12 تمريرة حاسمة إضافة إلى أربعة أهداف بقميص دورتموند في الموسم المنصرم.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ يان-كريستيان دريزن "كان رافايل غيريرو أحد أفضل اللاعبين وأكثرهم ثباتاً في الدوري الألماني منذ سنوات".

فاز بايرن بلقب الدوري الألماني موسم 2022-2023 بفارق الأهداف عن دورتموند، وهو لقبه الحادي عشر توالياً.

ولا يعتبر انتقال غيريرو الاول بين الخصمين اللدودين اذ سبق أن انتقل العديد من اللاعبين من دورتموند إلى بايرن على مدار العقد الماضي، أبرزهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وماريو غوتسه. كما انتقل ماتس هوملس إلى بافاريا في عام 2016، قبل أن يعود إلى دورتموند في 2019.

وهي ثاني صفقة يجريها بايرن قبل انطلاق الموسم الجديد بعد لاعب خط الوسط النمسوي كونراد لايمر القادم من لايبزيغ في انتقال حر أيضاً.