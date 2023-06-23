الأخضر بريش ومجموعة إعلاميين يغادرون «بي إن سبورت»

أعلن الإعلامي الجزائري الأخضر بريش، أول من أمس، عن انتهاء مشواره مع شبكة القنوات الرياضية القطرية «بي إن سبورت».

وظهر بريش وهو يُودّع جمهوره العريض، خلال تقديمه برنامجاً خاصاً بتصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، وقال: «أشكر كل زملائي الذين رافقوني في الدوحة وإسبانيا على مدار 12 سنة».

من جهته، كتب الحساب الرسمي لـ«بي إن سبورت» على «تويتر»: «بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش، مقدم قنوات (بي إن سبورت) يودّع المشاهدين برسالة مؤثرة». بدوره، ووصف المُحلّل الفني التونسي، طارق ذياب، زميله الأخضر بريش بـ«المكتبة» و«الكنز»، في إشارة إلى غزارة معلوماته الرياضية.

وكان بريش ضمن الطاقم الإعلامي لقناة «الجزيرة الرياضية» القطرية، حين إطلاقها في صيف 2003. قبل أن تتحوّل في ما بعد إلى تسمية «بي إن سبورت».

يذكر أن مجموعة من الإعلاميين ومقدمي البرامج والمعلقين سيرحلون عن «بي إن سبورت» قبل انطلاق الموسم المقبل، بهدف تجديد الدماء، أبرزهم رؤوف خليف، وأيمن جادة، يوسف سيف، وهشام الخلصي.