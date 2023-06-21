الزمالك في كأس العالم للأندية 2025.. سيناريو خيالي للتأهل التاريخي

يبحث جمهور الزمالك المصري عن تواجد الفارس الأبيض في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بنظامها الجديد كل 4 أعوام بداية من عام 2025، وتحدث الكثيرون عن فرصة الزمالك للتواجد في البطولة، بعد أصبح للقارة الأفريقية 4 مقاعد إضافة إلى فوز الأهلي باللقب القاري، وهو ما قد يجعل حلم الجمهور الأبيض قد يحدث ولكن بشروط صعبة وسيناريو قد يكون خيالي.



وأكد الكثير من خبراء كرة القدم، مشاركة الزمالك في كأس العالم 2025 في حالة بعد الأهلي بدوري أبطال أفريقيا هذا العام، حيث سيشارك الفريق الأبيض بصفته وصيفا لبطولة 2020 بدلاً، من الأهلي الذي سيشارك بصفته بطلا لمسابقة 2023 حال تتويجه باللقب.

ولم يسبق للزمالك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث لم يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2002، ويقتصر التأهل إلى المسابقة على الفريق المتوج بالبطولة القارية، وهو ما أبعد الأبيض عن المشاركة الدولية المرموقة في بطولة "الفيفا".

وأكد "الفيفا" في لائحة البطولة أنه في حالة فوز فريق واحد بأكثر من بطولة في الفترة من 2021 وحتى 2024 ستذهب بطاقة التأهل عن النسخة المكررة الذي فاز بها للنادي صاحب التصنيف الأول في أفريقيا بعد المتأهلين الأربعة وفقا للمعايير الرياضية، ويبتعد الزمالك عن الفرق متصدرة التصنيف بسبب خروجه 3 مرات متتالية من مرحلة المجموعات.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل أربع سنوات، ويشارك من قارة إفريقيا أربعة فرق هم الفائزون ببطولة أبطال إفريقيا في المواسم الأربعة السابقة على سنة إقامة البطولة، وبذلك ضمن فريق النادي الأهلي المصري المشاركة لفوزه بنسخة البطولة عام 2021 والنسخة الحالية، وكذلك نادي الوداد المغربي لفوزه بنسخة 2022.

وبعد وصول "الأهلي والوداد" إلى نهائي العام الحالي، أصبح هناك مقعد شاغر يجب تحديد هوية صاحبه بناء على ترتيبه في إفريقيا على مدار الأربع سنوات، وهي الفرصة التي أصبحت متاحة أمام الزمالك للمشاركة في كأس العالم، إذا حسن ترتيبه داخل القارة، بجانب قدرة الزمالك على التأهل لبطولة أبطال إفريقيا العام المقبل والفوز بها.

ونقلا عن تقارير رياضية فإن الزمالك قد يشارك في البطولة إذا نجح في الفوز بلقب كأس الكونفدرالية، إضافة إلى خروج الوداد المغربي والرجاء، والترجي التونسي، وصن داونز وشباب بلوزداد، وسيمبا، وبيترو اتلتيكو، وبيراميدز من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وإذا صعد أحد الفرق من دور المجموعات يجب أن يفوز بالبطولة ليشارك بصفته البطل، وتظل فرصة الزمالك أيضا قائمة للصعود باللحاق بالبطاقة الرابعة.