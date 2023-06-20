مدرب قطر: فوجئنا بقرار نيوزيلندا بالانسحاب وقررنا دعم لاعبنا

قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب القطري لكرة القدم إنه فوجئ بقرار نيوزيلندا بعدم استكمال المباراة الودية بينهما أمس الاثنين.

وزعم المنتخب النيوزيلندي تعرض أحد لاعبيه لإساءة عنصرية.

وكانت هذه واقعة بين اثنتين من هذا القبيل أمس الاثنين، حيث أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إن فريقه تحت 21 عاما انسحب من مباراته ضد المنتخب الأولمبي الكويتي في سلوفينيا بعد استخدام لاعب كويتي لغة عنصرية تجاه لاعب أيرلندي بديل.

وقال الاتحاد الكويتي للعبة عبر حسابه على تويتر "يستنكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ما أعلن عنه الاتحاد الإيرلندي عبر حسابه على تويتر من تعرض أحد لاعبيه للعنصرية أثناء المباراة الودية التي أقيمت بين منتخب الكويت الأولمبي ونظيره الإيرلندي يوم الاثنين في سلوفينيا.

"يؤكد الاتحاد الكويتي أن ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة ويعلن رفضه التام لمثل هذه الاتهامات لا سيما أن المباراة لم تستكمل بسبب الخشونة والتوتر الزائد عن الحد بين اللاعبين وأوقفها الحكم في الدقيقة 70 لحماية اللاعبين من الإصابات".

وأضاف الاتحاد الكويتي "نؤكد حرصنا التام بالالتزام بالروح الرياضية والاحترام الكامل وننبذ ونتصدى لكافة أشكال التمييز وانعدام المساواة والعنصرية".

وأبلغ كيروش محطة الكأس القطرية "فوجئنا خلال الاستراحة بقائد نيوزيلندا يبلغنا بقرار فريقه بعدم إكمال المباراة. الحقائق هي كالتالي، هناك لاعبان تبادلا كلمات، ولا نعلم من البادئ. لاعبو نيوزيلندا قرروا دعم زميلهم ونحن أيضا قررنا دعم لاعبنا".

وأضاف "أعتقد أنها بداية فصل جديد في كرة القدم ووضع لا يفهمه أحد. فالحكم لم يستمع لشيء".

وتابع المدرب البرتغالي "على مسؤولي كرة القدم اتخاذ القرار بشأن ما حدث هنا. أعتقد أن الاتحاد الدولي (الفيفا) سيحقق في الأمر، لكني سألت المدرب والحكام ولم يستمع أحد لشيء".

وحصل يوسف عبد الرزاق مهاجم قطر على خطأ قبل أن يدخل لاعبو الفريقين في شجار انتهى باستكمال اللعب في الدقيقة 40.

وتحدث جو بل قائد نيوزيلندا إلى الحكم لفترة طويلة بعد نهاية الشوط الأول قبل أن يقرر المنتخب النيوزيلندي عدم استكمال المباراة.