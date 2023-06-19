المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا حتى الآن.. بينها 4 عرب

لحقت منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو ومالي والرأس الاخضر بركب المتأهلين الى كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة نهائياتها مطلع العام المقبل، الاحد في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من التصفيات.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى النهائيات الى 14 هي ساحل العاج البلد المضيف ونيجيريا وغينيا بيساو (المجموعة الاولى) وبوركينا فاسو والرأس الأخضر (الثانية) ومصر الوصيفة (الرابعة) والجزائر (السادسة) ومالي (السابعة) وزامبيا (الثامنة) وغينيا الاستوائية وتونس (العاشرة) والمغرب وجنوب إفريقيا (الحادية عشرة) والسنغال (الثانية عشرة).

ثنائية أوسيمهن

وحجزت نيجيريا، حاملة اللقب ثلاث مرات، بطاقتها بفوزها على مضيفتها سيراليون 3-2 واستفادت غينيا بيساو الفائزة على مضيفتها ساو تومي وبرينسيبي 1-0 من انتصار "النسور الممتازة" وتأهلت الى النهائيات للمرة الرابعة تواليا وفي تاريخها.

ومنح مهاجم نابولي بطل الدوري الايطالي فيكتور أوسيمهن التقدم لنيجيريا بثنائية في الدقيقتين 19 و32، وردت سيراليون بهدفي مصطفى بوندو (41) وأوغوستوس كارغبو (84)، قبل أن يخطف مهاجم ليستر سيتي الانكليزي كيليتشي إهياناتشو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفعت نيجيريا التي كانت بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ النهائيات، رصيدها الى 12 نقطة في صدارة المجموعة الاولى بفارق نقطتين امام غينيا بيساو وبفارق سبع نقاط أمام سيراليون الثالثة.

وتأهلت مالي بفوزها على مضيفتها الكونغو برازافيل بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم لوريان الفرنسي ابراهيما كونيه (62) ولاعب وسط ويسترلو البلجيكي نيني دورجيليس (73).

وعززت مالي صدارتها للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام غامبيا (9 نقاط) التي باتت بحاجة الى التعادل في مواجهتها الحاسمة على البطاقة الثانية في المجموعة ضد ضيفتها الكونغو (6 نقاط) مطلع سبتمبر المقبل.

وفازت الرأس الاخضر على ضيفتها بوركينا فاسو 3-1 ورافقتها الى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها.

وسجل بيبي (7) وجواو باولو (67) وكلي (90+4) اهداف الرأس الاخضر، ويوسوفو دايو (45+3) هدف بوركينا فاسو.

ورفعت الرأس الاخضر رصيدها الى 10 نقاط في المجموعة الثانية بفارق المواجهتين المباشرتين خلف بوركينا فاسو التي كانت ضامنة لتأهلها من الجولة الرابعة، فيما خرجت توغو خالية الوفاض رغم فوزها الاول في التصفيات والذي كان على حساب على مضيفتها إسواتيني بهدفين نظيفين سجلهما أهويكي ستيف كيفين دينكي (14) وميمي بلاكا (90+2).

غانا والغابون تفرطان في التأهل

وخطت تنزانيا خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها على ضيفتها النيجر 1-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل سايمون مسوفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وانفردت تنزانيا بالمركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة أوغندا التي خسرت أمام ضيفتها الجزائر المتصدرة وصاحبة البطاقة الاولى في المجموعة بهدف لفهاد بايو (88) مقابل هدفين لمحمد الأمين عمورة (42 و67).

وباتت تنزانيا بحاجة الى التعادل امام مضيفتها الجزائر في الجولة الاخيرة للحاق بركب المتأهلين بغض النظر عن نتيجة مباراة اوغندا مع مضيفتها النيجر.

وتتساوى تنزانيا وأوغندا في المواجهتين المباشرتين حيث فاز كل منهما على الاخر بنتيجة واحدة (1-0)، وفي حال خسارة الأولى امام الجزائر وفوز الثانية على النيجر سيكون الحسم بينهما لفارق الاهداف ويملك الأول (-1) مقابل (-3) لاوغندا.

وفرطت غانا في حجز بطاقتها بسقوطها في فخ التعادل السلبي امام مضيفتها مدغشقر ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وكانت غانا بحاجة الى الفوز لحسم تأهلها قبل الجولة الاخيرة لكنها اكتفت بنقطة واحدة عززت بها موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة امام أنغولا ونقطتين أمام جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما خرجت مدغشقر من سباق التأهل كونها كسبت النقطة الثانية فقط في التصفيات.

وفي الجولة الاخيرة مطلع سبتمبر المقبل، تلعب غانا مع ضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى، وأنغولا مع مدغشقر.

ولم تكن حال الغابون أفضل من غانا وأهدرت فرصة استقبالها لجمهورية الكونغو الديموقراطية لحجز بطاقتها الى العرس القاري وخسرت بثنائية نظيفة سجلها آرون تشيبولا (34) وفيستون ماييلي (83).

وكانت الغابون التي عاد الى صفوفها قائدها مهاجم تشلسي الانكليزي بيار إيميريك أوباميانغ بعدما عدل عن اعتزاله اللعب دوليا، بحاجة الى الفوز لحسم البطاقة الاولى عن المجموعة بعدما كانت تتصدرها برصيد سبع نقاط.

لكن الغابون منيت بخسارتها الثانية في التصفيات وتراجعت الى المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين خلف جمهورية الكونغو الديموقراطية التي ارتقت من المركز الاخير الى الصدارة مؤقتا بانتظار مواجهة السودان وموريتانيا الإثنين في ختام الجولة الخامسة.

ويملك السودان ست نقاط مقابل خمسة لموريتانيا.

وفي الجولة السادسة الاخيرة تحل الغابون ضيفة على موريتانيا، فيما تلتقي جمهورية الكونغو مع السودان.

وأبقت موزامبيق على حظوظها في بلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها بفوزها على مضيفتها رواندا 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وسجل جيني كاتامو (43) كليسيو بوكي (90+4) الهدفين.

وهو الفوز الثاني لموزامبيق في التصفيات فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين امام بنين التي أسقطت السنغال حاملة اللقب وصاحبة البطاقة الاولى للمجموعة عقب اربع انتصارات متتالية، في فخ التعادل 1-1 السبت في افتتاح الجولة الخامسة.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين موزامبيق وبنين اللتين تلتقيان على ارض الاولى في الجولة الاخيرة. ويكفي اصحاب الارض التعادل للحاق بركب المتأهلين.