بيلينغهام سيرتدي الرقم 5 مع مدريد تكريماً لزيدان

قال لاعب الوسط الدولي الانكليزي الشاب جود بيلينغهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني إنه سيرتدي القميص الرقم 5 تكريماً لنجم النادي الملكي ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك خلال حفل تقديمه أمام الصحافيين اليوم في العاصمة الإسبانية. وأنهى بيلينغهام (19 عاماً) صفقة انتقاله إلى مدريد من بوروسيا دورتموند الألماني أمس مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار)، إضافة إلى أكثر من 30 بالمئة من المكافآت، بموجب عقد مدته ست سنوات.

تحدث بيلينغهام إلى جانب رئيس مدريد فلورنتينو بيريس شارحاً سبب اختياره القميص الرقم 5، علماً أن المدافع الألماني أنتونيو روديغر يرتدي الرقم 22 الذي ارتداه الإنكليزي خلال مسيرته. وقال "صرّحت في العديد من المقابلات كم أنا معجب بزين الدين زيدان، والإرث الذي تركه في النادي بهذا الرقم. أحاول فقط أن أكون جود، لكن هذا بالتأكيد تقدير لمدى روعته". وأضاف "الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي ما زلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري".

وأردف بيلينغهام الذي سيبلغ العشرين من العمر في 29 الجاري إن ارتداء قميص زيدان لا يعني أنه كان يحاول محاكاة "مايسترو" خط الوسط السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب لريال مدريد. وتابع "يشكّل قميص (مدريد) بحد ذاته ضغطاً كافياً.. بالنسبة لي إنه تكريم إلى حد ما للاعب عظيم" و"ربما يمكنني تمديد إرث الرقم، بدلاً من محاولة الوصول إليه".

بدأ الدولي الإنكليزي الذي تألق في مونديال قطر الشتاء الماضي، مسيرته في سن الـ 16 عاماً في برمنغهام سيتي الذي قرر سحب قميصه بعد انتقاله إلى دورتموند في عام 2020 مقابل 25 مليون يورو. واختير أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم بعدما كاد يقود فريقه دورتموند للفوز باللقب الذي عانده في المرحلة الأخيرة بفارق الأهداف عن العملاق بايرن ميونيخ. وتجاهل الإنكليزي الأسئلة المتعلقة برسوم انتقاله الكبيرة، قائلاً "لا يهم المقابل الذي أتيت به إلى هنا، فالهدف هو نفسه، مساعدة ريال مدريد على الفوز بالألقاب والحفاظ على كونه أكبر ناد في العالم".