منتخب مصر يفوز ومحمد صلاح يهدر أغرب هدف في تاريخه (فيديو)

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لموقف صعب في مباراة منتخب مصر مع غينيا عندما أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 28 من المباراة التي انتهت لصالح منتخب مصر بنتيجة 2-1، حيث نجح صلاح في صناعة هدف التعادل لمنتخب مصر قبل أن ينجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الثاني ليصعد المنتخب المصري رسميا إلى البطولة الأفريقية للمرة رقم 26 في تاريخه، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس 2023.

وأهدر صلاح أغرب فرصة في تاريخه وهو منفرد تماما بالمرمى، وكانت النتيجة تشير لتأخر مصر بهدف دون رد، وبالتحديد في الدقيقة 28، عندما توغل محمود حسن تريزيغيه من الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها حارس غينيا قبل أن ترتد الكرة لصلاح الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي لكنه سدد برعونة لتذهب الكرة عالية بعيدة عن المرمى.

وقد تكون هذه الفرصة هي أغرب وأسهل فرصة إحراز هدف لهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ولكن بالتأكيد لم يتأثر اللاعب ونجح في صناعة هدف بعد إضاعة الفرصة بـ 10 دقائق.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل بين مصر وغينيا بهدف لمثله، ونجح المنتخب المصري في إحراز هدف الفوز في الشوط الثاني ليضمن المنتخب المصري تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.