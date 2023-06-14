مدير المنتخب الألماني يؤكد بقاء فليك في منصب المدير الفني

أكد رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أن هانزي فليك المدير الفني للفريق لا يزال يحظى بثقة الاتحاد الألماني رغم عدم تحقيق النتائج المأمولة مع المنتخب في الفترة الأخيرة. ولدى سؤال فولر حول ما إذا كان فليك سيستمر في منصبه، رد بشكل قاطع قائلا «نعم بالطبع»، وذلك في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأربعاء لمحطة «هيت راديو» الإذاعية بولاية هيسن الألمانية. وأضاف أن فليك «مدرب من الطراز الأول يقدم كل شيء من أجل إعادة الحماس للمنتخب الألماني».

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3 / 3 وديا أول من أمس لتكون المباراة العاشرة بلا فوز خلال آخر 14 مباراة للمنتخب الألماني. وقال فولر (63 عاما) إن الانتقادات التي وجهت للمدير الفني «تعد جزءا من عملنا... يجب التعامل معها بجدية بالطبع، لكن لا يجب أن نبالغ في تقديرها». ولا يزال فليك يتحمل الضغوط الناتجة عن خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وأضاف فولر أن فليك أظهر من قبل مع المنتخب الألماني وكذلك مع بايرن ميونخ «كم هو مدرب رائع. في كل يوم هو يفكر في كيفية تطوير بعض الأمور، وسيفعل». ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أخرى أمام نظيره البولندي بعد غد الجمعة في وارسو ثم يلتقي نظيره الكولومبي في جلسنكيرشن يوم الثلاثاء المقبل.

ولا يخوض المنتخب الألماني التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) حيث تأهل مباشرة للنهائيات باعتباره ممثل الدولة المستضيفة، ويستعد للبطولة عبر المباريات الودية.

وبدأ المنتخب الألماني اليوم استعداداته لمباراة بولندا، وقد استمر غياب المهاجم تيمو فيرنر عن الفريق بسبب إصابة في الكاحل. كذلك لن ينضم إلكاي جوندوجان وروبين جوسنس إلى المنتخب قبل غد الخميس بعد أن شاركا في نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان يوم السبت الماضي.