مدرب أستراليا يؤكد بأن لاعبيه يتطلعون لوقف ميسي

أكّد مدرب منتخب أستراليا لكرة القدم غراهام أرنولد اليوم بأن لاعبي فريقه "يتطلّعون لوقف" ليونيل ميسي في المواجهة الودية ضد الأرجنتين الخميس في بكين. وستكون المباراة اعادة للقاء المنتخبي في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر اواخر العام الماضي والتي انتهت بفوز الأرجنتين وكان ميسي سجل هدفاً. وقال أرنولد في مؤتمر صحافي عشية المباراة "في ما يتعلق بليونيل ميسي، كيف يمكن عدم احترام لاعب حقق ما حققه في كرة القدم؟". واضاف "نكن له الاحترام لكن في الوقت ذاته سنحاول ايقافه والتركيز على ادائنا".

واعتبر أرنولد بأن المنتخب الاسترالي "تعلم دروسا" من المواجهة الاخيرة ضد "ألبيسيليستي"، مشيراً الى انه يتابع عن كثب اللاعبين الشبان والمتألقين على مدى السنوات الاربع المقبلة من اجل التأهل الى كأس العالم" المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 2026. في المقابل، رأى قائد استراليا مات راين بأن "مكانة ميسي تتحدّث عن نفسها" مشيراً إلى أن فريقه سيخوض المباراة ضد الأرجنتين باحترام كأي منتخب آخر".

ونفدت 28 ألف بطاقة في ملعب العمال في العاصمة الصينية، رغم ارتفاع سعرها وذلك لرغبة الجمهور الصيني في رؤية ميسي ربما للمرة الاخيرة. وكان ميسي اعلن الاسبوع الماضي انتقاله الى إنتر ميامي الأميركي بنهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، بعد سنتين في صفوفه.