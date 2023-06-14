محمد صلاح يقود "الفراعنة".. موعد مباراة مصر وغينيا في أمم إفريقيا

يقود النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المنتخب المصري اليوم الأربعاء أمام غينيا في ويبحث عن ضمان تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الرابعة بالمباراة التي ستقام في مراكش.

وتقام المباراة في المغرب بعد أيام قليلة من تتويج الأهلي باللقب الإفريقي القاري، وذلك بسبب عدم حصول ملاعب غينيا على التراخيص الخاصة بخوض المباريات الدولية، حيث تخوض تسعة منتخبات مبارياتها على أرض محايدة، لعدم تلبية تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية، وهو ما يصب بالتأكيد في صالح المنتخب المصري في محاولة لحسم التأهل اليوم.

وضمنت حتى الآن ستة منتخبات تأهلها للبطولة القارية هي السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى كوت ديفوار المضيفة، حيث يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 يناير و11 فبراير 2024، ويدور الصراع على حسم 17 بطاقة متبقية، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتسع نقاط من أربع مباريات، بالتساوي مع غينيا، وقد يتأهلان سويا بحال تعادلهما، نظرا لابتعادهما بست نقاط عن كل من ملاوي وإثيوبيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت الإمارات وذلك في الملعب الكبير لمراكش.