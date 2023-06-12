نيمار يكشف عن رأيه في انتقال ميسي إلى فريق ميامي الأميركي

قال البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان إنه كان يعلم بالفعل أن ليونيل ميسي سينضم إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم وتوقع تغييرات جذرية في المسابقة بسبب المتابعة الكبيرة التي سيحظى بها اللاعب الأرجنتيني.

وأعلن ميسي (35 عاما) يوم الأربعاء الماضي أنه سينتقل إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع بطل فرنسا بنهاية الشهر الجاري.

وقال نيمار في مقابلة مع شبكة (ئي.إس.بي.إن) أمس الأحد «كنت أعلم بالفعل... ميسي واحد من أقرب أصدقائي. منحني الله نعمة كبيرة بالتعرف عليه واللعب معه وأن تربطنا صداقة جميلة. أبلغته بأنه سيكون سعيدا جدا في المدينة الأميركية وبأجواء المعيشة في ميامي«.

وأضاف»أثق أن ميسي سيحدث تغييرا كبيرا في الدوري الأمريكي. ستحظى المسابقة بشعبية أكبر ولذلك يجب على الجميع الاستفادة والاستمتاع بمشاهدته وهو يلعب لأنه للأسف لا شيء يدوم إلى الأبد«.

وزار الدولي البرازيلي نيمار زميل ميسي السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان لاعب كرة السلة جيمي باتلر في فلوريدا قبل المباراة الرابعة يوم الجمعة في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال باتلر، الذي أختير ست مرات ضمن فريق كل النجوم، إنه متحمس أيضا لانتقال ميسي إلى إنتر ميامي مضيفا أن بطل كأس العالم مع الأرجنتين سيضيف الكثير لكرة القدم في الولايات المتحدة.

وأضاف للصحفيين الأسبوع الماضي»انتقال ميسي سيدفع عشاق كرة القدم حول العالم للقدوم إلى هنا لمشاهدته. أنا سعيد جدا بوجوده".