نجم كأس العالم المغربي سفيان أمرابط مطلوب في 4 أندية أوروبية

بات النجم المغربي سفيان أمرابط مطلوباً أكثر من أي وقت مضى في أقوى وأعرق الأندية الاوروبية بعد المستوى المذهل الذي قدمه في الموسم الحالي مع فيورنتينا الإيطالي فضلاً عن تألقه منقطع النظير في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وقيادته "أسود الأطلس" إلى الدور نصف النهائي في إنجاز تاريخي عربياً وإفريقياً.

وتبدي أربعة أندية رغبتها في التعاقد مع أمرابط (26 سنة) وهي: بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد وتوتنهام ومانشستر يونايتد، فيما كان اللاعب جزءاً من اهتمام برشلونة إلا ان الأخير يفضل التعاقد مع قائد بايرن ميونيخ الألماني كيميتش.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلاً عن المدير الرياضي لفيورنتينا جو باروني: "سنرى ما إذا كان سيصل عرض لأمرابط، لقد تحدثنا بالفعل مع اللاعب حول مستقبله".

وأضاف: "من الواضح أننا هنا لحماية أصول فيورنتينا، وهم لاعبونا، لكننا سنستمع إذا كان هناك أي عروض".

ويرتبط صاحب الـ26 عاما بعقد مع فيورنتينا حتى صيف 2024، مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

يذكر أن برشلونة كان يريد بقوة التعاقد مع أمرابط في سوق الانتقالات الماضي عقب تألقه في مونديال قطر إلا أن فيورنتينا لم يسمح له بالرحيل.