ميسي يظهر لأول مرة في التدريبات بعد انتقاله لإنتر ميامي (صور)

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة في التدريبات عقب تصريحه الأسبوع الماضي بانتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي ورفض عرض الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني، وذلك بعدما تواجد في تدريبات المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض مباراة ودية أمام أستراليا ستقام في الصين يوم 15 يونيو الجاري، وظهر الأسطورة ميسي في التدريبات إلى جانب دي ماريا وعدد كبير من لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وتتصدر الأرجنتين التصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بينما تحتل أستراليا المركز 29، وستكون هذه الزيارة السابعة لميسي (35 عاما) إلى الصين.

وكان ميسي قد وصل إلى الصين وحظى بشعبية كبيرة في الصين، في بكين، بعد وصوله بطائرة خاصة لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.

وانتظر مئات المشجعين في المطار، مرتدين القميص المقلّم بالأزرق والأبيض مع الرقم 10، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما انتظر مئات آخرون أمام فندقه، ليس بعيداً عن ضفاف عن نهر ليانغما الذي يرتاده سكان بكين للتنزه.