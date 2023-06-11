12 لقبا ترسم مسيرة غوارديولا مع مانشستر سيتي في 7 مواسم

مع تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء أمس السبت، رفع الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رصيده مع الفريق إلى 14 لقبا في مختلف البطولات، منها 12 لقبا في البطولات الكبيرة، مع التغاضي عن لقبيه في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وأحرز غوارديولا أمس لقب دوري أبطال أوروبا ليحصد اللقب الذي حاول التتويج به كثيرا منذ رحيله عن برشلونة الإسباني، الذي توج معه سابقا بلقب نفس البطولة مرتين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووزعت الألقاب الـ12 لغوارديولا مع مانشستر سيتي في البطولات الكبيرة على المواسم السبعة التي قضاها مع الفريق كالتالي:

2017 / 2018: الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين:

بعدما خرج في موسمه الأول مع الفريق خالي الوفاض من جميع البطولات، أحرز جوارديولا لقبه الأول مع الفريق بالفوز على أرسنال 3 / صفر في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وبعدها، فاز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي بجدارة؛ حيث حقق الرقم القياسي لعدد النقاط التي يحصدها الفريق في موسم واحد بالمسابقة، وذلك برصيد 100 نقطة.

2018 / 2019: الثلاثية المحلية:

حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 98 نقطة مقابل 97 نقطة لليفربول، الذي حل ثانيا بعد سباق شرس بين الفريقين على لقب المسابقة. وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين للموسم الثاني على التوالي، بالتغلب على تشيلسي بركلات الترجيح في النهائي، ثم توج بلقب كأس إنجلترا بالفوز 6 / صفر على واتفورد في النهائي، ليصبح أول فريق في إنجلترا يحرز هذه الثلاثية في موسم واحد.

2019 / 2020: كأس رابطة المحترفين:

فشل مانشستر سيتي في الدفاع عن هيمنته، وسط مطاردة قوية من ليفربول، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن مانشستر سيتي لم يخرج خالي الوفاض من هذا الموسم؛ حيث فاز على أستون فيلا 2 / 1 في نهائي كأس رابطة المحترفين.

2020 / 2021: الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين:

تألق فريق جوارديولا مجددا في موسم آخر، تأثر بفيروس كورونا، وفاز بالدوري قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم، وذلك بعد الفوز في 15 مباراة متتالية بين كانون الأول/ديسمبر وآذار/مارس، كما تغلب الفريق على توتنهام ليحرز لقب كأس رابطة المحترفين للموسم الرابع على التوالي، لكنه فشل بصعوبة في الفوز بدوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام تشيلسي في النهائي.

2021 / 2022: الدوري الإنجليزي:

وصل مانشستر سيتي إلى شهر أبريل وهو ينافس على ثلاث بطولات. ولكن طموحات الفريق في دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا تبددت في الدور نصف النهائي لكل من البطولتين، بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني وليفربول على الترتيب، ولكن مانشستر سيتي تفوق على ليفربول في سباق الدوري الإنجليزي، والذي حسم في المرحلة الأخيرة من المسابقة بفارق نقطة واحدة.

2022 / 2023: الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا:

مدعومًا بالأرقام القياسية لمهاجمه النرويجي الرائع إيرلنج هالاند في تسجيل الأهداف، قدم مانشستر سيتي مستويات متميزة لينتزع صدارة الدوري المحلي من أرسنال، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة خلال الموسم، وحقق «سيتي» لقبه الخامس في المسابقة في غضون ست سنوات.

كما تغلب «سيتي» بثنائية إلكاي جيوندوجان على مانشستر يونايتد 2 / 1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يفوز على انتر ميلان الإيطالي 1 / صفر ليفوز بدوري أبطال أوروبا.