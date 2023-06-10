إعلامية مغربية تدافع عن زوجة ميسي بعد أزمة الهلال السعودي وميامي

أثارت المذيعة المغربية هند بوشمر، الجدل بعد ظهورها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، داخل منزله في باريس قبل مغادرته وعقب إعلانه انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث كانت قد أكدت في البرنامج الرياضي "صدى البلد"، أن ميسي سوف ينتقل إلى الهلال السعودي بنسبة 99٪، قبل أن يعود الأسطورة ويختار النادي الأمريكي.



وكانت المذيعة الرياضية هند بومشمر قد ظهرت برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في باريس صباح الخميس، بعد ساعات من إعلانه الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، فيما كان ينتظر الجميع انضمامه للهلال.

ودافعت الإعلامية المغربية عن موقف الأسطورة ميسي وكتبت على حسابها في "تويتر": "ميسي كان متحمس للانتقال إلى صفوف نادي الهلال ولا علاقة لزوجته بعدم اتمام الصفقة …من قلب منزل الأسطورة ميسي هذا الصباح في باريس".

وأثار ما قامت به بوشمر، التساؤل حول ما إذا كان ميسي قد خدع الإعلامية المغربية، وفي وقت لاحق من اليوم، أكد ميسي نفسه على نية الانتقال لدوري "روشن" للمحترفين من خلال الهلال وأشار إلى أن زوجته ليس لها علاقة بعدم إتمام الصفقة.

وكان جمهور الأسطورة ميسي، قد اتهم زوجة ميسي، بأنها السبب في اختيار نادي إنتر ميامي الأمريكي بسبب رغبتها العيش في أمريكا، ورفض السعودية، وهو نفاه ميسي ولكن في نفس الوقت كان قد أكد أنه أختار النادي الأمريكي من أجل راحته وراحة أولادة.

وسيوقع ليونيل ميسي على عقد مع إنتر ميامي يمتد لثلاث سنوات.

هند بومشمر: بنسبة 99 % ميسي سيأتي إلى الهلال.. وكفاح الكعبي يعلق على الصفقة التاريخية المنتظرة.. والدغيثر: سيأتي نجوم كبار إلى المملكة في القادم

#صدى_الملاعب #Shahid

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