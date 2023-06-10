مدرب إنتر: لدينا فرصة أمام أفضل فريق في العالم

قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إنه مستعد لإحداث صدمة في عالم كرة القدم بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت. وسيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة حيث يطارد الثلاثية بعد أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة أعوام وكأس الاتحاد الإنجليزي. ومع ذلك، فإن فريق إنزاغي في حالة جيدة، حيث فاز في 11 من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.

ووصف المدرب الإيطالي سيتي بأنه أقوى فريق في العالم لكنه قال إن لاعبيه مستعدون لتفجير مفاجأة. وقال إنزاغي في مؤتمر صحافي "نعلم أن لدينا فرصة كبيرة لكتابة صفحة في تاريخ كرة القدم، وأن الأمر سيكون صعبا للغاية لكننا سنقاتل.. هي الكلمة التي جمعتنا هنا وسنحاول معا للفوز. نعرف طبيعة المباراة التي سنلعبها، سيتي هو أقوى فريق في العالم، أثبت ذلك في المباريات التي خاضها.

وتابع: نحن فخورون بأننا وصلنا إلى هذا الحد، وسنبذل قصارى جهدنا لخوض مباراة بتركيز لا يصدق. سيتعين علينا الحد من أخطائنا واغتنام الفرص التي ستسنح لنا".

وحصل إنتر، الذي فاز بكأس أوروبا ثلاث مرات من قبل، بالفعل على كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية هذا الموسم وسيستخدم تجربته في تحقيق انتصار يبدو صبعا للغاية أمام سيتي.