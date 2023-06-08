ميسي.. نهاية حزينة وتصريح مؤثر لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

صُدم عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الاختيار الغريب لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، عندما قرر أن يتجه إلى فريق مغمور بالدوري الأمريكي لينهي مشواره الكروي هناك بعيداً عن الضغوطات، بعد ان خرج اللاعب وأعلن أنه قرر الانتقال إلى نادي إنتر ميامي، متذيل ترتيب الدوري الأمريكي ويرفض عروض عالمية ويظل في أجواء المنافسة.

عشاق الأسطورة ميسي، يرون أن اللاعب لازال قادر على العطاء خاصة وأنه حصل منذ أشهر قليلة على لقب كأس العالم في قطر 2022 كما فاز مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي للعام الثاني توالياً، ولكنه النجم الأرجنتيني الذي أعطى الكثير لكرة القدم قرر أن يختار راحته والبقاء مع أسرته بعد فترة كبيرة من العناء حتى حصل على ما يريد.

التصريح الصادم لعشاق النجم الأرجنتيني والذي قاله في لقاء المصور مساء الأربعاء وكان بمثابة نهاية تاريخ الأسطورة ميسي وقال فيه: "‏بعد تحقيق كأس العالم .. ختمت كرة القدم"، وأضاف: "وصلت إلى مرحلة في حياتي أرغب فيها في الابتعاد عن الأضواء".

وأشار النجم الأرجنتيني: "كأس العالم الذي كان أكثر شيء ينقصني لإغلاق مسيرتي من هذا الجانب، وأعيش البطولة الأمريكية بطريقة اخرى، وأستمتع أكثر باليوم بعد الآخر بنفس المسؤولية حيث أريد الفوز والقيام بالأشياء بطريقة جيدة لكن مع هدوء أكبر".

وتحدث ميسي بحزن عن برشلونة: " كنت أتمنى أن أعود أنا أيضاً في لحظة أريد فيها الخروج من التركيز قليلاً والتفكير أكثر في عائلتي. كما كنت أقول، كان لدي آخر عامين كنت فيهما على مستوى الأسرة سيئًا للغاية لدرجة أنني لم أستمتع بشيء. كان لدي ذلك الشهر لقد كان مذهلاً بالنسبة لي وهو حيث فزنا بكأس العالم، ولكن بعد ذلك كانت مرحلة صعبة بالنسبة لي وأريد إعادة اكتشاف نفسي مع الاستمتاع، مع الاستمتاع بأسرتي وأولادي واليوم العادي، هذا هو سبب عدم حدوث موضوع برشلونة".

وبحديثه الأخير أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نهاية مشواره مع المنافسة الأوروبية والعالمية والاكتفاء بدوري ضعيف وفريق مغمور، وهو ما رفضه العديد من عشاق الأسطورة وأكدوا أنه كان يستحق الأفضل من ذلك.