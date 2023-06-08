"كارثة فنية".. تعرف إلى ترتيب نادي ميسي الجديد أفضل لاعب في العالم

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختيار الطريق السهل من أجل نهاية مشواره الكروي وعدم الدخول في أجواء المنافسة من جديد سواء كان ذلك بالانتقال إلى نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني أو الهلال السعودي بطل آسيا، وقرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم واختيار فريق مغمور ليلعب له الفترة المتبقية من مشواره الكروي.

واعلن ميسي أنه أختار اللعب إلى فريق انتر ميامي الأمريكي، بسبب صعوبة عودته إلى برشلونة الإسباني إضافة على عدم رغبته في ضرر أحد إذا انتقل إلى الهلال السعودي، لذلك قرر الاعتناء بعائلته.

وقال ميسي: "الموسمين الماضيين لم استمتع بنفسي. وهذا أثر على حياة عائلتي.. اشتقت لحياة ابنائي في المدرسة.. عندما كنت في برشلونة كنت اذهب للاعتناء بهم ولكن هنا كنت اقوم بهذا بشكل اقل وحظيت بالقليل من النشاطات معهم. لهذا القرار كان ايضا من صعيد عائلي للاستمتاع يوما بيوم برفقتهم".

ونشر الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية عبر توتير، تغريده، جاء فيها ترتيب فريق إنتر ميامي الذي سيلعب فيه أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، والكارثة، أن الفريق يحتل المركز الأخير بالدوري الأمريكي – القسم الشرقي- برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

وهو يعني نهاية الألقاب والبطولات للنجم الأرجنتيني الذي أختار التوجه إلى هذا النادي.