ميسي.. صدمة غير متوقعة قد تطيح بأحلام جمهور الهلال السعودي

لازالت خطوات فريق الهلال السعودي من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تسير في اتجاهها ورغبتها في انهاء التعاقد مع اللاعب الذي يبدو أنه قد يتعطل إلى عام أخر، بعدما ذكرت تقارير إخبارية أن النجم الأرجنتيني طلب تأجيل المفاوضات مع الوفد السعودي الذي كان ينوي الاجتماع مع ممثل اللاعب.

وأشار مواقع عالمية أن ممثلو ميسي، أكدوا رغبته في تأجيل خطوة الانتقال للسعودية للصيف المقبل عقب نهاية موسم 2023-2024، وفي المقابل أكد الجانب السعودي، لممثلو اللاعب ميسي، أنه حال عدم إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي الجاري، فإن عرض الصيف المقبل لن يكون متاحا بنفس المزايا التي يتمتع بها العرض الحالي.

وكشف موقع "جول"، عن تفاصيل هامة من مصادر قريبة من اللاعب بأن ميسي طلب تأجيل انتقاله إلى الدوري السعودي بسبب أحد أبنائه، وهو ما كشف عنه الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، بالإضافة إلى خوسيه مادوليل، الصديق المقرب جداً من رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا.

وأكد الإعلامي المخضرم روميرو، أن أحد أبناء ميسي، لم يكن سعيدا خلال العامين الماضيين، حين تواجد فيهما الأسطورة الأرجنتينية، في العاصمة الفرنسية مع فريق باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى مدينة برشلونة مجددا.

ومن ناحيته.. كتب مادوليل عبر حسابه على "تويتر": "الشخص الذي يضغط هو ماتيو.. واسمه الأخير ليس أليماني"، وهنا يقصد صديق لابورتا، ماتيو ابن ميسي "الأوسط"، والذي ولد في مدينة برشلونة عام 2015، وليس ماتيو أليماني، المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وقد يكون سبب تراجع ميسي، عن الانتقال إلى الهلال، بعد الاتفاق المبدئي بينهما، ويفضل العودة إلى نادي برشلونة حاليا، وذلك حتى يكبر ابنه في العمر بعض الشيء، منعا لمعاناته نفسيا في دولة أخرى.

ويذكر أن قيمة العرض السعودي الحالي سيجعل ميسي اللاعب صاحب الأعلى أجرا في العالم، إذ يتراوح بين 400 لـ600 مليون يورو، ليتخطى راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحالي مع النصر السعودي.