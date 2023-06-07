مفاجأة.. زيارة سرية تضع هداف برشلونة على رادار الدوري السعودي

تواصلت ردود الأفعال على الصفقات المدوية التي تنوي الأندية السعودية القيام بها هذا الصيف، خاصة بعد الانتهاء من صفقة كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، وهدافه وأفضل لاعب في العالم، الذي انتقل إلى فريق الاتحاد السعودي بعقد لمدة 3 سنوات ليترك الهداف الفرنسي فريقه بعد 14 عاماً.

وطبقا لمواقع إخبارية كشف تقرير صحفي ألماني، عن مفاجأة بشأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، حيث ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن ليفاندوفسكي أحد اللاعبين المدرجين ضمن قائمة الصفقات الاستراتيجية في الدوري السعودي. وقال الصحيفة: "من المنتظر أن يحصل النجم البولندي على عروض مالية مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف، ليفاندوفسكي ليس لديه أي نية لمغادرة برشلونة وأوروبا هذا الصيف، كما أن النادي الكتالوني لا ينوي التفريط في روبرت، ويبحث عن مهاجم بديل لمنحه بعض الراحة في الموسم المقبل". وكشفت الصحيفة عن زيارة بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، إلى السعودية مؤخراً مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعقده لقاء مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدعم ارتباط المهاجم البولندي بالانتقال إلى دوري روشن. وأكدت الشبكة إنه في حالة وجود اهتمام حقيقي بليفاندوفسكي، فمن المحتمل أن يكون المسؤولون السعوديون أبلغوا زاهافي خلال هذا اللقاء.

وقد يكون انتقال النجم البولندي حاليا إلى الاتحاد السعودي صعب بالتأكيد خاصة بعد إتمام التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما.