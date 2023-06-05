نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر «ليس خائفاً» من سيتي

أكد المدرب الايطالي سيموني إنزاغي، الإثنين، أن إنتر ليس خائفًا من مانشستر سيتي الانكليزي الطامح لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر السبت المقبل.

سيخوض إنتر في إسطنبول أول نهائي في دوري الابطال منذ تحقيقه اللقب عام 2010، لكن سيتي يبدو المرشح الاوفر حظًا لمعانقة الكأس الغالية للمرة الاولى في تاريخه.

يخوض رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا نهائي دوري الابطال للمرة الثانية في ثلاثة أعوام ويصلون الى إسطنبول بعد أن حققوا فوزًا ساحقًا على ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في نصف النهائي وتوجوا بلقب الدوري الانكليزي والكأس المحلية.

قال إنزاغي «نتحدث عن مباراة كرة قدم، ما من خوف. نكنّ كل الاحترام (لسيتي) ولكننا فخورون بخوض هذا النهائي لأننا أردناه بطريقة لا توصف».

سيتحتم على إنتر ايقاف منظومة سيتي الهجومية بقيادة النروجي إرلينغ هالاند الذي سجل 12 هدفًا في دوري الابطال هذا الموسم.

من جهته، قال أليساندرو باستوني، أحد مدافعي إنتر الثلاثة الذين سيتكفلون بمراقبة هالاند، إنه لا يفكر كثيرًا باحتمالية المواجهة المباشرة مع النروجي.

أضاف «تخاف من القتلة وليس من لاعبي كرة القدم. سيكون من الخطأ الحديث عن الخوف. ليس هالاند ضد إنتر بل مانشستر سيتي ضد إنتر».

وتابع «ليس هناك خوف، فقط المستوى الصحيح من التوتر. هناك سعادة أكثر من أي شيء آخر...أتوق لدخول أرض الملعب».