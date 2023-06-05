برشلونة يتلاعب.. أخر تطورات صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

تواصلت ردود الأفعال على صفقة انتقال الأسطورة الأرجنتينية ميسي إلى الدوري السعودي وخاصة فريق الهلال، حيث ربما يكون هذا الأسبوع حاسم في اختيار الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني الذي لا يزال لم يعلن عن وجهته المقبلة، ما بين العودة إلى نادي السابق برشلونة أو الانتقال إلى الدوري السعودي لمواجهة غريمه التقليدي رونالدو.

وعلى مدار اليومين الماضيين وبمجرد أن أعلن نادي باريس سان جيرمان، مغادرة ميسي رسمياً للنادي بدأ الحساب الرسمي لبرشلونة الناطق باللغة العربية في نشر إيحاءات تشير إلى ميسي، عن طريق نشر الرقم 10 في تغريدة، أو نشر فيديو لأحد أهداف اللاعب سابقاً مع برشلونة وهو فهم بأكثر من شكل من الجمهور.

ومن جانب أخر ذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي أرسل وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب ما أفاد مصدران في الرياض وكالة "فرانس برس" الأحد.

وأشارت التقارير أنه من المقرر يلتقي الوفد السعودي بوالد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، حسب ما أفاد المصدران.

وقال المصدر الذي لم يذكر أسمه في الخبر المتداول ونقلته مواقع سعودية وعربية: "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي، نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة".

وأضاف "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".

وإذا تواجد ميسي في الجوري السعودي فإنه سينضم إلى غريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر السعودي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف في يناير الماضي.

وشهدت المباراة الختامية لميسي، وداعا غير لائق للأرجنتيني بصافرات الاستهجان وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من منافسات الدوري.

وانضم ميسي، 35 عاما، من برشلونة إلى النادي الفرنسي في أغسطس 2021 على أمل مساعدته على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي مرتين من دور الـ16.