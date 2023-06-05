جمهور الأهلي المصري يُخرج غضبه في حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

تسبب الهدف الذي أحرزه فريق الوداد المغربي في الدقائق الخمسة الأخيرة بمرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة من الحزن والقلق لدى جمهور الأهلي المصري في ملعب المباراة وخارجها، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي انتهت نتيجتها 2-1 لصالح صاحب الأرض فريق الأهلي.

وسيلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في المغرب وبالتحديد يوم الأحد المقبل في ملعب الوداد لتحديد بطل القارة الأفريقية، حيث يحتاج الوداد إلى الفوز بهدف واحد فقط من أجل حسم اللقب بينما يلعب الأهلي بفرصتي الفوز أو التعادل من أجل العودة باللقب القاري من المغرب.

واحتفل لاعبو الوداد مع جمهورهم المتواجد في ملعب المباراة عقب نهايتها وهو ما أثر غضب عدداً من جمهور الأهلي الذي أخرج غضبه في حكم المباراة معتز إبراهيم، وبعض لاعبي الوداد أثناء خروجهم من الملعب، وقاموا بقذفهم بعدد من زجاجات المياه، وهو أمر غير مألوف على جمهور الأهلي الذي أعتاد على المنافسة باستمرار على كافة ألقاب القارة. وحاول ثلاثي الأهلي، محمد مجدي أفشه، وعمرو السوليه ومصطفى شوبير، تهدئة الجماهير خلال مرور الحكم وبعض لاعبي الوداد، ولكن محاولاتهم لم تنجح، وفي المقابل حرص عدد من جماهير الاهلي على توجيه التحية للاعبين وهتفوا: "بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح" رغم النتيجة التي تبدو مفيدة للوداد، فيما رد لاعبو الأهلي التحية لجماهيرهم.