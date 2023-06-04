ميسي.. وداع لا يليق بأسطورة كرة القدم في فرنسا

لم يكن يعلم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أن نهاية مشواره مع بطل الدوري الفرنسي فريق باريس سان جيرمان، ستكون بهذه القسوة بعد أن كان قد تم استقباله منذ عامين قادماً من برشلونة ملكاً وقفت له كل الشوارع والميادين، ورحل ميسي عن الفريق في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

وكان نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس السبت أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم، وعلى الرغم من ذلك لم تكن جماهير باريس سان جيرمان رحيمة بنجم فريقها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته الأخيرة بقميص فريق العاصمة الفرنسية، وأطلقت صافرات استهجان ضد ميسي.

وكانت العلاقة بين ميسي وجماهير الفريق قد شهدت توترا متزايدا بين الجانبين في الفترة الماضية، وقال نادي باريس في بيان: "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

وفي المقابل لم يكن ميسي بالمستوى المطلوب في مباراته الأخيرة ويبدو أنه كان ينهي الموسم بأي شكل وذلك بعدما خسر فريقه المباراة الأخيرة أمام ضيفه كليرمون، وأهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة في الدقيقة 53 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، من تمريرة متقنة لمهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من وسط الملعب والذي هيأ الكرة على طبق من ذهب لميسي أمام الحارس لكن النجم الأرجنتيني سددها على غير العادة عالية وبعيدة عن المرمى، وانتهت المباراة بخسارة سان جيرمان بنتيجة 2-3.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لميسي مع سان جيرمان حيث سيرحل عن الفريق بعد انتهاء عقده وعدم اتفاق الطرفين على تجديد ارتباطهما.