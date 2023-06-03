مانشستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي

توج فريق مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب ويمبلي الشهير، ليحرز الفريق ثاني ألقابه هذا الموسم بعد أن كان قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدفي السيتي قائد الفريق إيلكاي غوندوغان بعد مرور 13 ثانية فقط، وتمكن جوندوجان من جديد والدقيقة 51 من عمر المباراة، بينما أحرز البرتغالي فيرنانديز هدف اليونايتد الوحيد.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، هدفا تاريخيا بعد أن أحرز الدولي الألماني هدف التقدم لمانشستر سيتي بعد مرور 13 ثانية فقط، وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هدف غوندوغان هو الأسرع في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.