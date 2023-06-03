رحيل "الوحش" ماريغا عن الهلال السعودي

منحت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم المالي موسى ماريغا، لاعب الفريق، الضوء الأخضر للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل.

ووفقًا لمصادر خاصة تحدثت لصحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت: "جاء خروج الدولي المالي السابق من الأزرق برغبة مشتركة من الطرفين، وبدأ اللاعب النظر في العروض المقدمة له".

وكشفت المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها أن "الصورة لم تتضح بعد بشكل كامل حول الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو الذي يمتلك عددًا من العروض، ولا يمانع في انتقاله من النادي، غير أن الهلاليين سينتظرون رأي الجهاز الفني الجديد، ومدى جدوى استمراره من عدمه".

يأتي كل ذلك في وقت تفاوض فيه الإدارة الهلالية الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لتمديد عقده مع النادي موسمًا إضافيًّا.

وتنظر الإدارة في العروض المقدمة للبرازيلي ماتيوس بيريرا، بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة الإماراتي، في ظل عدم الرغبة باستمراره مع الأزرق الموسم الجديد.

يُشار إلى أن عقد ماريغا مع الهلال يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، فيما انتهى عقد جانج هيون سو بنهاية الموسم الجاري، في حين يتبقى في عقد ميشيل ديلغادو عامان إضافيان، ومواطنه بيريرا ثلاثة أعوام.

يذكر أن الهلال ودع النيجيري أوديون إيغالو والأرجنتيني لوسيانو فييتو بعد نهاية عقديهما الاحترافيين.