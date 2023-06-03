مصر.. إلغاء مباراة بعد 12 دقيقة من صافرة البداية

ألغيت مباراة في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم اليوم الجمعة بعد مرور 12 دقيقة فقط من البداية في ظل عدم توفر العدد القانوني من لاعبي فريق الإعلاميين أمام منافسه الترسانة.

ودخل "فريق الإعلاميين" المباراة بثمانية لاعبين فقط بسبب رفض الآخرين المشاركة بداعي عدم حصولهم على مستحقاتهم وتأكد الهبوط.

لكن الترسانة سجل هدفين في أول عشر دقائق قبل أن يسقط أكثر من لاعب من الإعلاميين بداعي الإصابة، ليتقرر إلغاء المباراة. ولا يمكن أن يلعب أي فريق بأقل من سبعة لاعبين في أرض الملعب.

ونقلت تقارير مصرية عن فرج الجمل عضو مجلس إدارة الإعلاميين قوله: الفريق لم ينسحب واحتراما لاتحاد الكرة قررنا المشاركة بثمانية لاعبين وبدون حارس، كما شارك البعض رغم إصابتهم.

وأضاف: اشتكى بعض اللاعبين من الإصابة وعدم قدرتهم على استكمال المباراة، ليقرر الحكم إلغاء المباراة لعدم التكافؤ.

ويتذيل "الإعلاميين" المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية قبل جولتين من نهاية المسابقة.