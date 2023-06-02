آخر تطورات مستقبل ميسي.. بيكهام يدخل على خط الهلال

كشفت صحفية "سبورت" الإسبانية عن عرض رسمي تقدم به نادي إنتر ميامي للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن ميسي الذي أعلن رسمياً الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي لم يحدد وجهته المقبلة في وقت تتناقل الصحف العالمية أنباء عن تعاقد انتقال متوقع لميسي إلى الهلال السعودي مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 400 مليون يورو في السنة.

وأوضحت الصحيفة أن عرض ميامي "الرسمي" مدته أربعة مواسم بمعدل 50 مليون يورو في السنة، ويشمل التعاقد مع صديق ميسي السابق في برشلونة الإسباني سيرخيو بوسكتيس الذي أنهى مشواره مع النادي الكاتالوني في الموسم الحالي بقيادته لمنصة التتويج بلقب "الليغا"..

وأشارت إلى أن ميامي الذي يمتلكه الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام أقرب لاستقطاب ميسي خصوصاً أن عقده يتضمن جوانب ترويجية وعوائد إعلانات تتعلق بكأس العالم 2026 المقررة في أميركا والمكسيك وكندا.

يذكر أن بيكهام زار تدريبات باريس سان جيرمان بصفته لاعب النادي السابق وعانق ميسي واتقط معه صوراً في إبريل الماضي مما أثار الشكوك وقتها بإمكانية انتقال ميسي لفريق صديقه الإنجليزي.