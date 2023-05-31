المدرب الجديد لمنتخب السعودية سيكون أوروبيا

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إن مدرب المنتخب الوطني الجديد سيكون أوروبيا مؤكدا إن المدرب الإسباني لويس إنريكي ليس ضمن الخيارات المطروحة.

واستقال الفرنسي إيرفي رينار من تدريب منتخب السعودية في مارس آذار الماضي لقيادة منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا هذا العام. وأعلن الاتحاد السعودي وقتها إنه لن يتعجل في التعاقد مع مدرب جديد.

وقال المسحل الذي فاز بولاية جديدة لأربع سنوات حتى 2027 في رئاسة الاتحاد السعودي لشبكة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "هناك عدة معايير لاختيار مدرب المنتخب الأول منها أن يكون له اسم محترم جدا في عالم الكرة المستديرة وأن تكون له بصمة في أي محطة تدريبية قادها إضافة أن يكون فكره الكروي يناسب الكرة السعودي وأن يملك الطموح لتحقيق الإنجازات. لدينا ثلاثة خيارات حيث وصلت مع اثنين منهم إلى مراحل نهائية وهم ينتمون للمدرسة الأوروبية".

وعبر المسحل عن رغبته في مشاهدة ليونيل ميسي في الدوري السعودي للمحترفين "لاستكمال القفزة النوعية لدورينا بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو".

وربطت تقارير اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في قطر باحتمال الانتقال للدوري السعودي خاصة مع الهلال وذلك بعد انتقال غريمه الأزلي البرتغالي رونالدو لنادي النصر.

وقال المسحل إنه لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن بشأن الرغبة في استضافة كأس العالم 2030 "حيث ننتظر اللوائح التي ستصدر فيما يخص شروط التقدم لكن استضافة أي بطولة عالمية من الحقوق المشروعة لنا".

وأضاف "لكننا نطمح بالطبع لاستضافة أكبر البطولات العالمية بعد فوزنا باستضافة كأس آسيا 2027 والمنافسة على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وحصولنا على شرف احتضان كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل للمرة الأولى بتاريخ المملكة".