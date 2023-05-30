الدوري السوري.. اللقب للفتوة بعد حرمان 32 سنة والهبوط للمجد

انتظر الفتوة 32 عاما كي يتوج بطلا للدوري السوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على ضيفه المجد 4-1 اليوم الثلاثاء في دمشق في افتتاح المرحلة العشرين الأخيرة.

وسجل كرم عمران (3) وعلاء الدالي (61 و83) ومحمد عبادي (90+3) أهداف الفتوة، وصياح نعيم (53) هدف المجد.

واختتم الفتوة، ممثل مدينة دير الزور، مشوار البطولة برصيد 43 نقطة مقابل 12 نقطة للمجد الذي رافق الجزيرة الى الدرجة الأولى.

وسبق للفتوة الفوز باللقب مرتين موسمي 89-90 و90-91.

واحتل اهلي حلب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الفتوة بفوزه على ضيفه تشرين 2-صفر سجلهما يوسف الحموي (14) والسنغالي بابا سالا (20).

ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة مقابل 33 نقطة والمركز الرابع لتشرين حامل لقب الموسم الماضي.

وفي دمشق فاز الوحدة على ضيفه جبلة 1-صفر لعلي رمضان (68) فرفع رصيده الى 16 نقطة في المركز الثامن مقابل 35 نقطة للخاسر الثالث.

وفي اللاذقية تعادل حطين مع ضيفه الطليعة بهدف ولات عمي (40) مقابل هدف لمحمد زينو (57).

وحل حطين عاشرا برصيد 14 نقطة مقابل 15 نقطة للطليعة التاسع.

وتختتم المرحلة غدا الأربعاء في دمشق بلقاء هامشي بين الجيش والوثبة.