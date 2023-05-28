التتويج بكأس العالم بداية جديدة.. لقب آخر للأسطورة ميسي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي، بعد تعادله مع مضيفه ستراسبورغ (1-1) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليثبت النجم الأرجنتيني أنه لا يزال قادر على البقاء والتتويج بألقاب أخرى رداً على من قالوا أن الفوز بكأس العالم سيكون اللقب الأخير للاعب الأرجنتيني.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف التقدم للفريق الباريسي بحلول الدقيقة 59، ومن ثم أدرك المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ليرفع فريق باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا التعادل إلى 85 نقطة، ليضمن احتفاظه باللقب، بعد أن أصبح بعيدا عن متناول أقرب ملاحقيه نادي لانس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

وانفرد فريق باريس سان جيرمان بالرقم القياسي للفوز بالبطولة بعد أن حقق اللقب للمرة الثانية على التوالي، والحادية عشرة في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي، بفارق لقب عن وصيفه نادي سانت إيتيان، الذي حقق 10 ألقاب، آخرها في عام 1981.

بينما يشغل نادي ستراسبورغ المركز الخامس عشر على سلم الترتيب، برصيد 40 نقطة، لينجو من الهبوط للدرجة الثانية.