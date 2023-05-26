مونديال الشباب: تونس تقسو على العراق بثلاثية

حسم منتخب تونس المواجهة العربية ضد نظيره العراقي بثلاثية نظيفة أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في الارجنتين. وسجل اهداف تونس كل من من يوسف سنانة (55) وشيم الجبالي (57) ومحمود غربال (86 من ركلة جزاء). واكمل المنتخب التونسي ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه ريان النصرواي.

وبذلك رفعت تونس رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأوروغواي التي خسرت امام إنكلترا 3-2 لتتصدر الاخيرة وتضمن أول بطاقة تأهل عن المجموعة. وكان المنتخب الاميركي الجنوبي تفوق على العراق في الجولة الاولى 4-صفر وسقطت تونس أمام إنكلترا 1-0.

وستكون مواجهة تونس والاوروغواي في الجولة الثالثة حاسمة في تحديد هوية الوصيف، علمًا أن صاحب المركز الثالث يمكن أن يتأهل الى ثمن النهائي كأحد افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست. وضمن مباريات الخميس ايضا، تعرضت فرنسا لخسارة مفاجئة امام غامبيا 1-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، في حين تعادلت كوريا الجنوبية مع هندوراس 2-2.