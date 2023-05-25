أسطورة برشلونة يعلن الرحيل عن فريقه الياباني ويرفض الاعتزال

أعلن أسطورة برشلونة الاسباني أندريس إنييستا، اليوم أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب عن 39 عامًا. ويستمر عقد بطل العالم 2010 حتى نهاية العام، لكن إنييستا قال إنه سيغادر فيسيل في يوليو المقبل بعد تراجع دوره. وشارك لاعب الوسط في ثلاث مباريات كبديل وخاض مجموع 38 دقيقة فقط هذا الموسم مع فيسيل متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط بعد مرور 14 مرحلة من أصل 34.

وقال مايسترو خط الوسط إنه لا يعرف أين ستكون وجهته التالية، لكنه استبعد الاعتزال. ويُعتبر إنييستا على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في جيله، وقد ارتبط بالعودة الى برشلونة ليكون ضمن الجهاز الفني. وقال للصحافيين مع توقف متقطع لمسح دموعه "أولا أريد أن أنهي وقتي هنا بشكل جيد ثم أرى ما هي الخيارات المتاحة لي". وتابع "أريد الاستمرار في اللعب ثم الاعتزال وأنا لا أزال نشطا في الملاعب. هذا صعب بالنسبة لي هنا، لذلك أريد أن أجد مكانًا يمكنني الاعتزال فيه في النهاية".

وانضم "الرسام" الى فيسيل كوبي في العام 2018 بعد 16 عامًا أمضاها في الفريق الاول لبرشلونة الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الاسباني في تسع مناسبات. ووقّع على عقد مدته ثلاث سنوات مع فيسيل براتب سنوي يبلغ 30 مليون دولار، وقد مدّده في مايو 2021.

وفاز إنييستا بكأس الإمبراطور في 2019 وقاد فيسيل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بالكأس السوبر اليابانية 2020. لكن الفريق كافح لتفادي الهبوط الموسم الماضي وأقال عدة مدربين تواليًا قبل أن ينهيه في المركز 13 في نهاية المطاف في دوري مؤلف من 18 فريقًا.

وقال إنييستا إن مغادرة فيسيل كانت "من أصعب القرارات في مسيرتي. كنت أعتقد دائمًا أنني سأعتزل هنا، لكن الأمور لم تسر كما رغبت". وسيلعب إنييستا مع فيسيل في مباراة ودية ضد برشلونة على ملعب طوكيو الوطني في 6 يونيو. وستكون مباراته الأخيرة على أرضه ضد كونسادولي سابورو في الدوري يوم الاول من يوليو.