محمد صلاح أحد أسباب فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن فريقه تأثر كثيراً ونضج هذا الموسم خاصة عند الحديث على تطوير الجانب الدفاعي، بفضل مواجهة عدد من اللاعبين حيث تأثرت طريقة بطل الدوري وخط دفاعه بمواجهة لاعبين مميزين مثل هداف ليفربول محمد صلاح.

وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي، للموسم الثالث على التوالي والخامس في 6 آخر سنوات والتاسع في تاريخ النادي، مؤخراً مستغلا التراجع الكبير لفريق أرسنال الذي كان في الصدارة لأطول فترة بمشوار الدوري قبل أن يحول السيتي الكفة لصالحه.

وصرح بيب جوارديولا، في لقاء مع شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "ناثان آكي كان لاعبًا أساسيًا بالنسبة لنا، تعلمت هذا الموسم عندما تلعب ضد بوكايو ساكا أو فينيسيوس جونيور أو جابرييل مارتينيلي أو محمد صلاح، فأنت بحاجة إلى مدافعين مناسبين للفوز في المواجهات الثنائية".

وأضاف المدرب الإسباني: "إنهم بحاجة إلى تصرف واحد فقط للتغلب عليك، لقد أعطانا ناثان آكي دفعة لم تكن لدينا في الماضي"، وشهد الموسم الحالي تطور الأسلوب الدفاعي لدى مانشستر سيتي، خاصة مع الاعتماد على الهولندي ناثان آكي في قلب الدفاع أو مركز الظهير الأيسر.