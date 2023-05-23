الأزمة التي أشعلت العالم.. أول قرار صارم لصالح نجم ريال مدريد فينيسيوس

تواصلت ردود الأفعال العالمية على أزمة نجم ريال مدريد فينسيوس، بعد أن اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم أول قرار بعد الأزمة التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في الدوري الإسباني، وشهدت أزمة شغب وعنصرية وذلك بعد أزمة وصلت إلى تدخل الرئيس البرازيلي فيها علانية دفاعاً عن نجم ريال مدريد وأحد أفضل لاعبي العالم.

ولاقت أزمة لاعب ريال مدريد العديد من ردود الأفعال العالمية ومنها تدخل رئيس البرازيلي كما تناولتها كل الصحف الرياضية العالمية وتصدرت أخبار اللاعب والأزمة عناوين الصحف، في مشكلة تتعرض لها الكرة الأوروبية.

وكان فينيسيوس قد على بطاقة حمراء، في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني من المباراة، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخصم، في المباراة التي شهدت أحداثًا مؤسفة، حيث دخل فينيسيوس جونيور في مشادة قوية مع جمهور فالنسيا، بعد تعرضه لهتافات عنصرية مسيئة من قِبل البعض.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حكم تقنية الفيديو، الذي كان متواجدًا في المباراة، ناتشو إجليسياس فيلانويفا، لم يعد حكماً لتلك التقنية على الفور، كما تم كذلك تم استبعاد خمسة حكام آخرين من تقنية الفيديو، أيضاً وغيابهم عن المباريات الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الصارم ضد حكم الفيديو فيلانويفا، جاء بعدما قام بقص الصورة، التي أرسلها إلى حكم المباراة، في الموقف الذي تسبب في طرد فينيسيوس، ولم يرسل فيلانويفا الصورة كاملة إلى الحكم الأول في المباراة، حيث اقتصرت على قيام فينيسيوس بالاعتداء على لاعب الخصم، دون إبراز ما قام به الأخير تجاه البرازيلي في البداية.