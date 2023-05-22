احتفالات لاعبي مانشستر سيتي مع زوجاتهم وأبنائهم بعد التتويج بالدوري الإنجليزي (صور)

احتفل لاعبو مانشستر سيتي مع زوجاتهم وأبنائهم بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في استاد الاتحاد الأحد، وسط أفراح جماهيرية عارمة.. وتالياً أبرز اللقطات ومشاهد الفرح العائلية لأسر وعائلات "السيتيزن":

رياض محرز وعائلته في لقطة النصر بالدوري الإنجليزي.

أسطورة "السيتي" البلجيكي دي بروين وأسرته بصحبة أغلى دوري في في العالم.

هالاند وعائلته في قمة البهجة بنتائج النجم النرويجي في موسمه الأول مع مانشستر سيتي.

فودين وأسرته وصورة جديدة مع لقب الدوري الإنجليزي.

الحارس البرازيلي إديرسون في احتفال عائلي باللقب.

الألماني غاندوغان "قائد السيتي" وزوجته وطفله خلال الاحتفالات.

رودري وزوجته مع كأس الدوري الإنجليزي.