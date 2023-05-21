سجل الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي بعد إنجاز مانشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والخامس في أخر 6 مواسم والتاسع في تاريخه ليؤكد أنه الفريق الأفضل في إنجلترا في السنوات العشر الأخيرة وبالتحديد منذ أن امتلكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليؤكد نجاح التجربة الإماراتية مع الكرة الإنجليزية ويواصل السيتي كتابة التاريخ حيث أن الفريق على موعد مع كتابة الفوز بثلاثية تاريخية إذا نجح في الفوز بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد ثم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

وسجل الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي كبير ويحتاج فيه السيتي إلى استمرار الفوز حتى يواصل كتابة التاريخ، ويأتي سجل الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:-

مانشستر سيتي يعادل ايفرتون كـ رابع أكثر نادي تحقيقًا للدوري الانجليزي عبر التاريخ. •

مانشستر يونايتد 20 لقب

ليفربول 19 لقب

أرسنال 13 لقب

ايفرتون 9 ألقاب

مانشستر سيتي 9 ألقاب

استون فيلا 7 ألقاب

سندرلاند 6 ألقاب

تشيلسي 6 ألقاب